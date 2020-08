Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Digitalisierung erlebe mit Corona in Deutschland endgültig ihren Durchbruch. Das betreffe sämtliche Branchen und mache auch vor dem Finanzsektor nicht halt. Bereits vor der Pandemie habe die Entwicklung Fahrt aufgenommen und die Institute auf Trab gehalten. Insgesamt seien die deutschen Banken bei der Digitalisierung hinter der Kurve. Bei der Deutschen Bank gebe es jetzt zwei Rückschläge im Fintech-Bereich.So solle die App Yunar nach nur zwei Jahren wieder eingestampft werden. Nutzer könnten dort Kundenkarten digital verwalten, aber die Rahmenbedingungen hätten sich geändert, sodass eine Fortführung keinen Sinn mehr ergebe. Das habe Deutsche-Bank-Manager Philip Laucks in der Wirtschaftswoche gesagt. Die Nutzung von Bonus- und Loyalitätsprogrammen von Fluglinien und Hotels sei eingebrochen. Bereits vor der Corona-Pandemie solle die Bank einen externen Partner oder Käufer gesucht haben, um die notwendigen Investitionen zu stemmen.Nicht gut laufe es auch beim Fintech Zeitgold. Das Unternehmen wolle eine Software zur Buchhaltungsautomatisierung entwickeln, müsse nun aber einen Großteil seiner Mitarbeiter entlassen. Die Deutsche Bank habe sich im Mai mit 27 Millionen Euro an der Firma beteiligt, nachdem es im Jahr davor bereits zehn Millionen Euro gewesen seien.Die Deutsche Bank dürfe bei der Digitalisierung nicht den Anschluss verlieren. Das Digitalressort "Digital Ventures" sei im Mai zerschlagen und auf die Abteilungen der Privatkundensparte verteilt worden. Ob nun mehr Output komme, müsse sich zeigen.Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät Anlegern die Deutsche Bank-Aktie zu halten. (Analyse vom 04.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link