Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Investmentbanker der Deutschen Bank hätten in den vergangenen Jahren so manchen Skandal produziert, der in der Öffentlichkeit hohe Wellen geschlagen habe. Mindestens genauso schlimm für das Unternehmen seien aber die Verluste gewesen, die die Sparte eingefahren habe. Häufig habe man sich verzockt und das ganze Finanzinstitut mit nach unten gezogen. Nun sei den Bankern aber offenbar ein Coup geglückt. Laut Medienberichten stehe ein Sondergewinn von rund einer Milliarde Euro bevor.Eine Abteilung der Deutschen Bank investiere in Unternehmen, die sich in akuter Existenznot befinden würden. Z.B. würden Kredite unter Buchwert übernommen oder notleidende Anleihen. Dann hoffe man auf bessere Zeiten und eine Erholung der Werte. Das sei offenbar vor fünf Jahren bei der israelischen Reederei Zim Integrated Shipping Services passiert, die nun an die Börse gegangen sei. Das würden verschiedene Nachrichtenagenturen berichten.Demnach solle die Bank seit 2016 einen Betrag von weniger als 100 Mio. Dollar in notleidende Anleihen und Bankkredite der Reederei gesteckt haben, die damals mit hohen Abschlägen gehandelt worden seien. Zusätzlich habe man Aktien des Unternehmens für wenige Millionen Dollar erworben. Nach der Sanierung sei der Wert dieser Investitionen deutlich gestiegen und könnte dem Finanzinstitut einen Gewinn bescheren, der etwa einem Viertel des 2020er-Überschusses aus dem vergangenen Jahr im gesamten Investmentbanking entsprechen würde.Die Deutsche Bank kommentiere die Investition nicht. Zim profitiere von den steigenden Frachtraten im Welthandel, die in H2/2020 wieder zugelegt hätten. Seit Anfang des Jahres sei Zim nun an der Börse und habe seine Marktkapitalisierung verdreifacht, zudem sei eine Sonderdividende angekündigt worden. Bereits Anfang des Monats habe die Deutsche Aktien im Wert von rund 90 Mio. Dollar verkauft und solle nun noch Anteile in Höhe von 645 Mio. Dollar halten. Dann würden noch die Anleihen von Zim verbleiben, die die Bank auch teilweise mit Gewinn habe losschlagen können.Der Kurs habe in den letzten Wochen Federn lassen müssen, da die Zinsfantasien wieder etwas nachgelassen hätten. Eingepreist sei der Sondergewinn daher noch nicht.Mutige können das nutzen und jetzt eine Position bei der Deutsche Bank-Aktie aufbauen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten dabei bleiben. (Analyse vom 16.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link