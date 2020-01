NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.01.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe.Den Charme der hohen Zeitebene hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt schon oft betont. Als Beleg für unsere Sichtweise diene aktuell der Kursverlauf der Deutschen Bank. Auf Quartalsbasis hat der Banktitel zuletzt zwei "dojis" ausgebildet - sprich: Eröffnungs- und Schlusskurs der letzten beiden Quartale hätten dicht beieinander gelegen. Darüber hinaus sei die Schwankungsbreite des 4. Quartals innerhalb der Hoch-Tief-Spanne der Vorperiode verblieben, so dass ein "inside quarter" entstehe. An beiden Phänomenen könnten Anleger den laufenden Gezeitenwandel erkennen. Noch einen Schritt weiter sei der Titel im Wochenbereich, denn hier liege mittlerweile eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor. Spätestens mit der Rückkehr in den Abwärtstrendkanal seit 2010 (untere Begrenzung akt. bei 7,10 EUR) sowie dem Sprung über die Marke von 7,50 EUR sei der Abschluss der unteren Umkehr gelungen. Rein rechnerisch ergebe sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 9,30 EUR. Auf dem Weg in diese Region stecke das 2016er-Tief bei 8,83 EUR ein wichtiges Etappenziel ab. Um die günstige Ausgangslage nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft nicht mehr aus dem o. g. Trendkanal herauszufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,952 EUR -0,28% (30.01.2020, 09:34)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,961 EUR -0,.08% (30.01.2020, 09:50)