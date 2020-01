Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Morgen ist es soweit: Die Deutsche Bank öffne ihre Bücher für das abgelaufene Quartal und das Gesamtjahr 2019. Die Spannung sei groß, denn im Sommer vergangenen Jahres habe der tiefgreifende Konzernumbau begonnen. Experten würden genau hinschauen, ob sich schon handfeste Hinweise abzeichnen würden, wie die Restrukturierung laufe. Klar sei aber auch: 2019 dürfte das Frankfurter Geldhaus wieder tief in den roten Zahlen versunken sein. Für das Gesamtjahr würden Analysten im Schnitt einen Fehlbetrag von 5 Mrd. Euro erwarten.Hoffnung mache das Handelsgeschäft, das im vierten Quartal von niedrigem Niveau gestiegen sein sollte. Zumindest würden das die Ergebnisse der US-Konkurrenten nahe legen. Das dürfte aber dann das letzte Aufbäumen gewesen sein. Denn das Handelsgeschäft gehöre zum Investmentbanking und diese Sparte solle deutlich eingedampft werden.Sorge ausgerechnet die volatile Investmentbankingsparte für ein besseres viertes Quartal? Interessanter dürften die Fortschritte beim Personalabbau und die Erträge in der neu strukturierten Kernbank sein. Anleger sollten vor den Zahlen die Füße stillhalten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,928 EUR +0,74% (29.01.2020, 10:54)