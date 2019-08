Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,699 EUR +0,40% (08.08.2019, 08:55)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,47 USD -2,10% (07.08.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Weiteres Verkaufssignal - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Bank befindet sich seit der Finanzkrise in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 3. Juni habe der Wert ein neues Allzeittief bei 5,80 EUR markiert. Danach habe eine Erholung eingesetzt. Diese habe den Wert bis an die Widerstandszone zwischen 7,15 und 7,24 EUR geführt. Die Deutsche Bank sei sogar an zwei Tagen darüber geklettert. Aber zu einem Tagesschlusskurs über 7,24 EUR sei es nicht gekommen. Gestern sei die Aktie unter den Aufwärtstrend seit 3. Juni und unter die Unterstützung bei 6,68 EUR gefallen.Damit sei es zu einem weiteren Verkaufssignal gekommen. Die Aktie der Deutschen Bank könnte in den nächsten Tagen und Wochen schwächer tendieren. Mögliche kurzfristige Ziele wären 6,28 EUR und 5,80 EUR. Erst ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 7,24 EUR würde das Chartbild deutlich aufhellen. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung 8,05 bis 8,22 EUR möglich. (Analyse vom 08.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,586 EUR -2,04% (07.08.2019, 17:35)