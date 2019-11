Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die beiden deutschen Großbanken würden seit geraumer Zeit immer wieder Schlagzeilen machen. Es seien überwiegend negative. Niedrigzinsen der Notenbank, immer stärkere Regulierung und harter Wettbewerb würden das Geschäftsmodell infrage stellen. Die Kurse würden seit Jahren sinken. Doch seit diesem Jahr würden sich beide Institute in einem tiefgreifenden Umbau befinden. Zudem scheinen die Bewertungskennzahlen günstig. "Der Aktionär" ordne die Fakten ein.Bis zum Frühjahr hätten die europäischen Banken noch gehofft, dass es zu einer Zinswende wie in den USA kommen würde. Doch eine schlechtere Konjunktur und eine zunehmende Belastung im Handelskonflikt hätten sogar die amerikanische FED zu einer Kehrtwende gebracht. Die EZB habe die Zinsen ebenfalls weiter gesenkt. Dass die Zinsen in den nächsten Jahren steigen würden, scheine ausgeschlossen. Zudem sei mit Christine Lagarde nun eine Frau neue Präsidentin der EZB, die die Politik von Mario Draghi verschärft fortführen dürfte.Ein Fokus der neuen Strategie von Deutscher Bank und Commerzbank liege in der Rückbesinnung auf den deutschen Markt. Doch dort verschärfe sich seit Jahren der Wettbewerb: Neben den Sparkassen und Genossenschaftsbanken würden immer mehr ausländische Institute nach Deutschland drängen. Die Kreditmarge, die einzige Marge, die bei der Negativzinspolitik der EZB bleibe, schrumpfe immer weiter zusammen.Die gegenwärtigen Probleme seien also nicht kurzer Natur. Die vermeintliche Unterbewertung im Kurs-Buchwert-Verhältnis scheine eher darauf zurückzuführen zu sein, dass der Markt den Bilanzen der beiden Banken nicht traue. So komme die Deutsche Bank auf einen Wert von 0,24, die Commerzbank nur auf 0,20. Zudem gelte es in diesem Fall auch als Zeichen geringer Profitabilität. Der Durchschnitt der EU-Banken beim Kurs-Buchwert-Verhältnis liege mit 0,7 deutlich höher.Die Deutsche Bank wolle sich nach Jahren wieder auf den deutschen Heimatmarkt zurückbesinnen. Doch der Markt sei jetzt schon übersättigt. Ob man damit hohe Erträge erwirtschaften könne, müsse sich erst noch zeigen. Das Ertrags- und Gewinnziel sei auch nach Ansicht der meisten Analysten zu hoch angesetzt. Nur noch einer der Experten rate zum Kauf, die Mehrheit würde Verkaufen.Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät beide Aktien zu meiden. (Analyse vom 20.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link