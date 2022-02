Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,718 EUR -10,17% (28.02.2022, 10:36)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,848 EUR -8,67% (28.02.2022, 10:21)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,44 USD +5,25% (25.02.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Ukraine-Krieg werde zu einer starken Belastung für europäische Finanzwerte. Obwohl deutsche Banken im Branchenvergleich noch ein geringeres Engagement in Russland und der Ukraine hätten, würden Anleger die Aktien heute aus ihren Depots werfen. Denn durch die am Wochenende verhängten Sanktionen des Westens nähmen die Unsicherheiten stark zu.Banktitel seien im Krieg um die Ukraine zwischen die Fronten geraten. Die Sanktionen des Westens gegen russische Banken dürften zu vermehrten Störungen auch bei den Instituten in der Eurozone führen. Davon seien auch die großen Geldhäuser aus Deutschland betroffen, obwohl Deutsche Bank und Commerzbank deutlicher weniger direktes Engagement in Russland und der Ukraine als beispielsweise Konkurrenten aus Südeuropa hätten.Die Folgen für alle Banken seien derzeit aber noch nicht abzusehen, mögliche Gegenmaßnahmen Russlands als Reaktion auf die Sanktionen des Westens stünden noch aus. Die Deutsche Bank habe heute wenig verwunderlich die rote Laterne im DAX inne und verliere am Vormittag zwischenzeitlich rund acht Prozent. Am stärksten treffe es im europäischen Finanzsektor allerdings die österreichische Raiffeisenbank ( ISIN AT0000606306 WKN 60630), die das größte Geschäft in der Ukraine und Russland unter den Peers unterhalte."Der Aktionär" habe den Titel bis zur vergangenen Woche auf dem Empfehlungs-Zettel gehabt. Bei 11,50 Euro sei die Aktie aber ausgestoppt und verkauft worden. In der aktuellen Situation verbietet sich ein Neueinstieg nicht nur wegen des negativen Chartbildes, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 28.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: