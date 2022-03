Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,13 EUR +0,91% (18.03.2022, 10:40)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,164 EUR +1,27% (18.03.2022, 10:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,28 USD +0,08% (18.03.2022, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Mit der Deutschen Bank habe sich Ende letzter Woche der erste große Player zu höheren Rückstellungen geäußert. CEO Christian Sewing habe in einem Interview auch über die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs gesprochen.Die Deutsche Bank werde zusätzlich 100 Mio. Euro im ersten Quartal für mögliche Kreditausfälle zurücklegen. Das sei Ende letzter Woche bekannt geworden. Nach Aussage von Finanzchef James von Moltke werde der Frankfurter Finanzkonzern in den ersten drei Monaten insgesamt zwischen 250 und 300 Mio. Euro Risikovorsorge bilden.Das werde nötig, weil die Gefahr wirtschaftlicher Folgen für den Westen langsam sichtbar werde. In einem Interview mit der "WELT am Sonntag" habe CEO Christian Sewing gesagt: "Wir sollten die verkündeten Sanktionen zunächst einmal wirken lassen. Ob es schärfere Sanktionen brauche, müsse immer wieder neu überprüft werden." Denn: "Diese Sanktionen haben aber eben auch einen negativen Effekt auf uns, und das müssen wir durchhalten."Eine Rezession erwarte der Chef der Deutschen Bank zwar nicht, aber deutliche Einbußen beim Wachstum. "Der Konsum wird sinken, die Inflation wird trotzdem steigen und kann noch länger über fünf Prozent bleiben. Durch die gestörten Lieferketten wird das Angebot knapp, aber uns drohen auch Zweit- und Drittrundeneffekte auf der Nachfrageseite." Das Wirtschaftswachstum erwarte Sewing für das Gesamtjahr bei 2 bis 3%, statt der ursprünglich angenommenen 4 bis 5%.Trader könnten auf einen Bruch der 200-Tage-Linie bei 11,20 Euro setzen. Anleger mit einem längeren Anlagehorizont sollten weiterhin an der Seitenlinie bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link