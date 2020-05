Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Ratingagentur Fitch habe die Bonitätsnote der Deutschen Bank auf BBB belassen, den Ausblick aber auf "negativ" gesenkt. Das gehe aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hervor. Problematisch würden die Analysten dabei die bestehenden Mittelfristrisiken in Bezug auf Strategie und das Finanzprofil der Bank im Rahmen der schwachen Konjunkturaussichten bewerten.Eigentlich solle die laufende Restrukturierung, in der sich das Finanzinstitut derzeit befinde, das Geschäftsmodell rentabler machen. Kurzfristig belastete sie aber die Finanzkennzahlen des Deutschen Bank, begründe Fitch die Senkung.Trotz des negativen Ausblicks, befinde sich der DAX-Titel derzeit in starker Verfassung. Nachdem um den 19. Mai der Abwärtstrend vom Februar bei 6,30 Euro geknackt worden sei, habe die Deutsche Bank-Aktie kein Halten mehr gekannt. Mehrere gleitende Durchschnitte seien überwunden worden, vor drei Tagen sei dann die 200-Tage-Linie bei 6,94 Euro an der Reihe gewesen. Danach habe das Papier den Turbo gezündet und sei bis knapp unter acht Euro gesprintet. Falle die Marke, dann liege die nächste Hürde bei 8,34 Euro. Die nächste Unterstützung liege bei 7,50 Euro.Daher bleibe DER AKTIONÄR bullisch für eine Trendfortsetzung. (Analyse vom 29.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: