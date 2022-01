Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie dürfte auch am Freitag zu den Top-Performern in Frankfurt gehören. Neben der Zinsfantasie würden Aussagen von Finanzchef von Moltke für gute Stimmung sorgen. Allen Unkenrufen zum Trotz rechne er weiter mit dem Erreichen der Rendite- und Effizienzziele für das laufende Jahr. Er sei "sehr zuversichtlich", dass die Deutsche Bank ihre selbst gesetzten Vorgaben erfüllen werde, habe James von Moltke dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe) gesagt. "Das Renditeziel von acht Prozent ist unser Nordstern, die zentrale Orientierung für die gesamte Bank und den gesamten Umbau."Im Investmentbanking rechne man für 2022 weiterhin mit einer Normalisierung, also mit etwas geringeren Erträgen, habe der Manager weiter gesagt. "Dennoch erwarten wir höhere Erträge als ursprünglich geplant. Gleichzeitig erwarten wir, dass die Unternehmensbank und die Privatbank eine größere Rolle als Wachstumstreiber übernehmen."Rückenwind erhoffe sich von Moltke auch von den besseren Rating-Noten der Deutschen Bank. "Wir schätzen, dass die Rating-Herabstufungen in der Vergangenheit uns Erträge im dreistelligen Millionenbereich gekostet haben. Nach den Heraufstufungen im vergangenen Jahr sehen wir, dass Kunden wieder mehr Geschäft mit uns machen", so der Finanzchef.Nicht ganz so optimistisch seien die Analysten. Wie das "Handelsblatt" schreibe würden sie im Schnitt für Ende dieses Jahres nur eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von 5,5% erwarten. Und auch für 2023 lägen die Prognosen mit 5,8% deutlich unter der offiziellen Zielmarke.Das Umfeld für Banken sei hervorragend. Die Deutsche Bank sei aktuell einen Kauf wert, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link