Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,395 EUR +0,74% (29.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,409 EUR +0,83% (29.04.2019, 19:09)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,27 USD +0,98% (29.04.2019, 18:54)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gespräche über eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank seien gescheitert. Beide Institute müssten nun für sich alleine einen Weg finden, wie es weitergehen solle. Bei der Deutschen Bank sei dabei erneut die Zukunft des umstrittenen Investment-Geschäfts in den Fokus gerückt. Selbst das Top-Management scheine in diesem Punkt uneins.Nach den geplatzten Fusionsgesprächen mit der Commerzbank habe Deutsche Bank-Chef, Christian Sewing, den Druck auf die Investmentbank seines Instituts erhöht: "Im Kapitalmarktgeschäft haben wir zuletzt wenig verdient", so der CEO im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS"). Wenn sich die Märkte wieder stabilisieren würden, könne die Deutsche Bank aber auch in diesem Bereich wieder wachsen."Richtig ist allerdings auch: Wenn sich das nicht nachhaltig verbessert, dann werde ich auch so konsequent sein und sagen: Da müssen wir uns etwas anderes überlegen", so Sewing weiter. Bislang habe der Vorstandschef weitere Einschnitte bei der Investmentbank abgelehnt - und sich damit gegen einige Großaktionäre gestellt, die entsprechende Maßnahmen gefordert hätten.Aufsichtsratschef Paul Achleitner sehe dagegen keinen Anlass für einen Strategiewechsel in der umstrittenen Sparte. Stattdessen habe er im Gespräch mit der "Financial Times" ("FT") die Bemühungen verteidigt, das Ruder noch herumzureißen - auch wenn die Investmentbank in der Vorwoche den zweiten Quartalsverlust in Folge ausgewiesen habe.Über das grundsätzliche Selbstverständnis ihres Instituts herrsche jedoch Einigkeit zwischen Vorstands- und Aufsichtsratschef. Laut Sewing wolle die Deutsche Bank auch künftig eine global relevante Institution in der Finanzwelt sein und dabei in den USA und Asien präsent bleiben - eine Vorstellung, die Achleitner teile.Dieses Ziel aus eigener Kraft zu schaffen, werde jedoch nicht leicht. Speziell ob und wie die erforderlichen Verbesserungen der Profitabilität erreicht werden könnten, werde derzeit von vielen in Zweifel gezogen. Das spiegele sich auch in Börsenwert und Aktienkurs der Deutschen Bank."Der Aktionär" bleibt vorerst an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 29.04.2019)