Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Digitalisierung sei eines der bestimmenden Themen in der Finanzbranche. Viele Großbanken würden mit unterschiedlichen IT-Systemen kämpfen, die oftmals noch veraltet seien. Komplett neu aufsetzen lassen würden sie sich dagegen in der Cloud. Die Deutsche Bank habe am Freitag bekannt gegeben, dass man sich mit Google nun einig geworden sei über eine mehrjährige strategische Partnerschaft.Bereits im Juli sei ein entsprechendes Vorhaben angekündigt worden. Das Ziel sei es laut dem Finanzinstitut, "den Umstieg der Bank auf Cloud-Dienste zu beschleunigen und gemeinsam innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln." Anders als bei Konkurrenten gehe die Deutsche Bank mit der Partnerschaft mit Google über eine bloße Nutzung der Infrastruktur hinaus.Beide Konzerne sollten bereits an konkreten Anwendungen arbeiten. So sollten neue Finanzierungsprodukte im Falle von Betriebsmitteln "Pay per Use"-Modelle ermöglichen, so die "Börsen-Zeitung". Im deutschen Privatkundengeschäft werde eine "einheitliche, intuitive und digitale Benutzeroberfläche entwickelt", die Kunden einen besseren Überblick über die Produktpalette biete. Überdies stehe dem Handelssystem namens Autobahn demnach eine Optimierung "für stärker personalisierte Empfehlungen und Nutzung" bevor.Wer noch nicht investiert ist, kann bei Rücksetzern einsteigen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Alle anderen sollten dabeibleiben. (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: