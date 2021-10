XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,19 EUR -5,98% (27.10.2021, 13:28)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,182 EUR -6,02% (27.10.2021, 13:43)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,80 USD +2,00% (26.10.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.10.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 10,50 auf 11,50 Euro.Im dritten Quartal 2021 habe die Deutsche Bank auch dank klar niedrigerer Risikovorsorgeaufwendungen eine Verbesserung der Gesamterträge sowie des Konzernergebnisses verzeichnet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Damit habe das Frankfurter Geldhaus zwar die Konsensschätzung der Analysten schlagen können, wobei der Markt jedoch vor dem Hintergrund der starken Zahlen der US-Banken auf eine höhere Dynamik gehofft habe, weswegen der Aktienkurs nach einer guten Entwicklung in den letzten Wochen nun zunächst mit einem deutlichen Rückgang reagiert habe. Seufert sehe die Deutsche Bank auf Kurs für den Transformationsprozess.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie mit einem von 10,50 auf 11,50 Euro erhöhten Kursziel. (Analyse vom 27.10.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Deutsche Bank-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Bank AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: