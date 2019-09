Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie erleide am Montag einen Rückschlag im Aufwärtstrend. Grund dafür dürften die Turbulenzen im Jemen-Konflikt sein. Auch Banken, die Geschäfte mit Ölkonzern tätigen würden, würden vom niedrigen Ölpreis getroffen.Charttechnisch spreche dennoch vieles für einen Aufwärtstrend der Deutsche Bank-Aktie. Vergangene Woche habe die bei 7,20 Euro verlaufende 200-Tage-Linie ebenso wie der charttechnische Widerstand bei 7,30 Euro durchbrochen werden können. Sollte sich der Aufwärtstrend fortsetzen, sei das nächste Kursziel das Jahreshoch bei 8,17 Euro. Ein Rutsch zurück unter die 7,30-Euro-Marke könnte den Druck auf den deutschen Bankriesen auch wieder erhöhen."Der Aktionär" rate aufgrund der Rezessionsgefahr und schwer zu lösenden internen Problemen an der Seitenlinie zu warten. Mittelfristig müssten die Konzernziele bis 2022 erreicht werden - das werde herausfordernd. Nur Trader könnten aktiv werden, um von dem charttechnischen Rückenwind zu profitieren, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,478 EUR -2,31% (16.09.2019, 13:43)