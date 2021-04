Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.04.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von "Verkauf" auf "Halten" hoch.Ein dank freundlicher Marktentwicklung robustes Investmentbanking sowie rückläufige Risikokosten hätten dem größten Kreditinstitut Deutschlands zum höchsten Quartalsgewinn seit 2014 verholfen.Deutsche Bank habe im Auftaktquartal von einer überaus freundlichen Entwicklung der Finanzmärkte profitiert, welche das provisionsträchtige Handelsgeschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen beflügelt habe. Von Verlusten im Zusammenhang mit der Pleite des Archegos-Hedgefonds sei Deutsche Bank im Gegensatz zu manchen Mitbewerbern verschont geblieben. Des Weiteren habe eine vorteilhafte Entwicklung des Kreditrisikos unterstützt, dank der weit weniger Risikovorsorgen hätten dotiert werden müssen. Insofern hätten in Q1 alle Segmente der Bank Gewinnsteigerungen verzeichnen können. Die robuste Geschäftsentwicklung stimme zuversichtlich, weshalb der Deutsche Bank-Vorstand für dieses Jahr eine Stabilisierung der Erträge auf dem Niveau des Vorjahres in Aussicht stelle. Die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen solle nächstes Jahr erfolgen.Auf den zunehmenden Ertragsdruck in den kreditbezogenen Geschäftsfeldern aufgrund der niedrigen Zinsen reagiere Deutsche Bank mit Preisanpassungen auf Einlagen sowie durch Nutzung des TLTRO III-Programms der EZB, welches nach Erfüllung entsprechender Voraussetzungen hinsichtlich des Kreditwachstums günstige Refinanzierungsbedingungen gewähre. Wenngleich Deutsche Bank in puncto Effizienz sicherlich keine Spitzenwerte erreiche, hätten die bereinigten Kosten ohne Umbaubelastungen immerhin das 13. Quartal in Folge gesenkt werden können.Die Transformation werde auch dieses Jahr noch viele Ressourcen innerhalb der Bank binden, allerdings sei diese auf der Kostenseite größtenteils bereits verarbeitet und deren Abschluss sollte es dem Institut bzw. seinen Mitarbeitern ermöglichen, den Fokus in Zukunft wieder verstärkt auf das Geschäft richten zu können. Daher sollte Deutsche Bank insbesondere im Investmentbanking wieder Boden gut machen können. Die zuletzt gesehene Dynamik dieser Sparte werde sich in den kommenden Quartalen zwar nicht fortschreiben lassen, doch die üppige Geldpolitik und die vollen Kassen der Unternehmen sollten das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen tendenziell begünstigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.