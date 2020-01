Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.01.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe.Es komme nicht allzu häufig vor, dass sie einen Basiswert zwei Tage nacheinander besprechen würden. Im Fall der Deutschen Bank rechtfertige zum einen die gestrige Kursentwicklung diese Vorgehensweise, zum anderen habe es einige Nachfragen bezüglich der Langfristcharts des Banktitels gegeben. Die beiden 6-Monats-Kerzen des Jahres 2019 würden nahezu deckungsgleiche Verlaufstiefs aufweisen (5,80 EUR vs. 5,78 EUR) auf, so dass ein sog. "tweezer bottom" entstehe. Auf Quartalsbasis schlage sich diese Entwicklung in vier Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern nieder. Die letzten beiden seien dabei sogar als lehrbuchmäßige "dojis" zu interpretieren. Als "i-Tüpfelchen" habe sich die gesamte Kursentwicklung des 4. Quartals 2019 innerhalb der Schwankungsbreite des Vorquartals ("inside candle") vollzogen.An den diskutierten Phänomenen könnten Anleger festmachen, dass inzwischen ein grundsätzlicher Gezeitenwandel stattfinde. In diese Kerbe schlage auch die jüngste Auflösung des beschriebenen Innenstabes nach oben. Aus der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Wochenchart ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 9,30 EUR. Auf dem Weg in diese Region stecke das 2016er-Tief bei 8,83 EUR ein wichtiges Etappenziel ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,439 EUR +1,54% (31.01.2020, 09:05)