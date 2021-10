12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.10.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutsche Bank habe heute Morgen Zahlen für das dritte Quartal 2021 vorgelegt. Demnach habe das Institut trotz Umbaubelastungen den fünften Quartalsgewinn in Folge erzielt.Die Erträge seien in Q3 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um 2% auf EUR 6,0 Mrd. und die Kosten um 4% auf EUR 5,4 Mrd. gestiegen. Die bereinigten Kosten ohne Umbaukosten seien um 3% auf EUR 4,7 Mrd. gefallen. Die Ertragsprognosen der Analysten hätten im Schnitt bei EUR 5,8 Mrd. gelegen.Unter dem Strich habe sich der Vorsteuergewinn inkl. Umbaukosten (EUR 583 Mio.) um 15% auf rund EUR 554 Mio. erhöht, womit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 485 Mio. übertroffen worden seien. Ohne umbaubedingte Effekte bzw. Sonderfaktoren habe dieser um 39% auf EUR 1,2 Mrd. zugelegt. Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis habe sich auf EUR 306 Mio. (+10%) belaufen und damit exakt die Markterwartungen getroffen.Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft sei um 57% auf EUR 117 Mio. gesunken. Mit EUR 261 Mio. in den ersten neun Monaten (-83% im Jahresvergleich) habe diese auf annualisierter Basis nur noch acht Basispunkte des durchschnittlichen Kreditvolumens ausgemacht.Die Kernkapitalquote (CET1) liege mit 13,0% (Vorquartal, Q2: 13,2%) weiterhin im soliden Bereich. Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) habe unverändert bei 4,8% gelegen.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Deutsche Bank lautete auf "Halten", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.10.2021)