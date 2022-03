Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,204 EUR +8,22% (11.03.2022, 10:54)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,192 EUR +6,27% (11.03.2022, 10:40)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,25 USD -4,56% (10.03.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe in den vergangenen drei Wochen mehr als 22% verloren. Neben dem Ukraine-Krieg als übergeordnetem Belastungsfaktor habe es zuletzt auch noch Kritik am Russland-Engagement gegeben. Nun habe der Branchenprimus darauf reagiert. Die Deutsche Bank wolle ihr Geschäft in Russland herunterfahren. Auch werde dort kein Neugeschäft mehr gemacht, wie das Kreditinstitut mitgeteilt habe. Die Kredit-Engagements der Deutschen Bank mit Russland- und Ukraine-Bezug würden laut Finanzchef James von Moltke ohnehin nur noch einen sehr geringen Teil des gesamten Kreditportfolios ausmachen.Derweil gebe es zu Wochenbeginn eine durchaus positive Analystenstimme, die der Deutsche Bank-Aktie Rückenwind verleihe. So habe Berenberg das Papier nach den jüngsten Kursverlusten von "sell" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel von 10,50 auf 11 Euro angehoben.Die Entscheidung, das Russland-Geschäft zu reduzieren, sei absolut richtig. Entscheidend für den weiteren Kursverlauf sei aber die weitere (kurzfristige) Entwicklung in der Ukraine. Die Deutsche Bank-Aktie sei jüngst ausgestoppt worden und befinde sich damit nicht mehr auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Ein Neueinstieg dränge sich derzeit angesichts der unabsehbaren (wirtschaftlichen) Kriegsfolgen nicht auf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: