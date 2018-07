Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,9261 EUR +2,80% (30.07.2018, 14:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,92 EUR +2,71% (30.07.2018, 14:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 12,42 (27.07.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Wertpapier habe sich am Montagvormittag an die Spitze der Tagesgewinner im DAX gesetzt. Eine ganze Gemengelage von Gründen komme für den Kursanstieg infrage.Zum Einen ziehe die Bank einen "großen Teil" ihres Clearing-Geschäfts aus London ab. Ein Sprecher habe einen entsprechenden Bericht der "Financial Times" bestätigt, wonach künftig mehr Euro-Wertpapier-Geschäfte in Frankfurt abgewickelte werden sollten. Jedoch seien mit der Umstellung keine Jobverlagerungen von der Themse an den Main verbunden, habe er gesagt. In welchem Umfang die Bank Geschäft verlagert habe, habe er nicht konkret sagen wollen. Die FT habe berichtet, es sei fast die Hälfte.Wenn die Jobs in London verbleiben würden, also nur eine andere Clearingstelle genutzt werde, sollte sich die Kostenersparnis für die Bank jedoch in Grenzen halten. Größerer Profiteur wäre die Deutsche Börse, die sich aktuell bemühe, im Zuge des Austritts Großbritanniens aus der EU derartige Geschäfte nach Frankfurt zu ziehen. Das DBK-Euro-Clearing-Volumen werde von der Londoner Börse LCH, die sich im Besitz der London Stock Exchange befinde, an die Deutsche Börse-Tochter Eurex übertragen.Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe ferner unter Berufung auf Kreise berichtet, dass als Teil der geplanten Verkleinerung der US-Aktivitäten der Deutschen am Standort Chicago Personal abgebaut werde. "Das neue Management geht den eingeschlagenen Weg der Restrukturierung und des Kostensparens konsequent weiter", habe Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank die Maßnahmen kommentiert.Ferner habe ein Shortseller seine Leerverkäufe reduziert. Und der Deutsche-Bank-Kurs sei über seine gleitende 90-Tage-Linie gestiegen, die aktuell bei 10,55 Euro verlaufe. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau bei 10,86 treffe der Titel auf Widerstand in Form zweier Zwischentiefs aus vergangenem April.Martin Mrowka, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht bei der Deutsche Bank-Aktie weiterhin keine nachhaltige Trendwende - vor allem operational, sondern lediglich kurzfristige Trading-Chancen. (Analyse vom 30.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link