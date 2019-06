XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen hätten sich die Meldungen zur Deutschen Bank überschlagen. Es solle laut Medienberichten eine Bad Bank gegründet werden. Zudem solle der Aktienhandel in den USA geschrumpft werden. Nun plane CEO Sewing offenbar auch personelle Veränderungen.Der bisherigere Investmentbankchef Garth Ritchie könnte gehen, so das "Manager Magazin". Sewing selbst könnte den Job übernehmen. Ob er den geplanten Umbau der Sparte persönlich in die Hand nehme, hänge aber auch vom Zuschnitt der Einheit und dem geplanten Umbau ab, heiße es weiter.Auf der Abschussliste stehe angeblich auch Finanzchef James von Moltke sowie die Regulierungsvorständin Sylvie Matherat. Sie sei ins Visier der Kritiker geraten, weil die Bafin einen Geldwäschebeauftragten ins Haus geschickt habe, da die erforderlichen Prozesse offenbar nicht zur Zufriedenheit der Behörde installiert worden seien. Mit Karin Dohm, Leiterin des Bereichs Aufsichtsfragen, stehe möglicherwiese schon eine Nachfolgerin bereit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: