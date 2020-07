Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



8,854 EUR +1,30% (20.07.2020, 11:37)



8,852 EUR +1,41% (20.07.2020, 11:51)



9,97 USD -0,70% (17.07.2020, 22:10)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei nicht gerade als Technologieführer in der Branche bekannt. Im Gegenteil, das IT-System gelte als veraltet und komplex, den Takt hätten meist Konkurrenten vorgegeben. Doch im Zuge des im vergangenen Herbst begonnen Umbaus solle sich auch in diesem Bereich etwas ändern. Die kürzlich geschlossene tiefgreifende Partnerschaft mit Google könnte ein Meilenstein sein. Die Deutsche Bank solle damit nicht nur Zugang zu der Technologie des US-Unternehmens in den Bereichen Datenmanagement, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bekommen. In der Absichtserklärung sei auch vereinbart worden, gemeinsame technologiebasierte Finanzprodukte zu entwickeln.Der Markt habe das Potenzial der Google-Kooperation bisher nicht eingepreist. Die Deutsche Bank-Aktie laufe heute seitwärts, aber bewege sich noch deutlich über dem Abwärtstrend vom Februar bei 8,51 Euro. Dies Marke diene nun als Unterstützung. Der nächste Widerstand liege bei 9 Euro.Impulse kommen spätestens am Mittwoch, 29. Juli, wenn die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht werden. Im Handelsgeschäft könnte es einige Überraschungen geben, das klassische Kreditgeschäft sollte indes von höheren Rückstellungen geprägt sein. Mutige können auf einen charttechnischen Ausbruch setzen, wer schon investiert ist bleibt dabei und beachtet den Stopp bei sechs Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link