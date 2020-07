Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mitten in der Corona-Pandemie sei der Deutschen Bank ein Coup gelungen: Ein mehrjähriger Vertrag über eine weltweite strategische Partnerschaft solle demnächst mit Google geschlossen werden. Dabei gehe es nicht nur um Cloud-Dienste.Damit gehe CEO Christian Sewing die IT-Probleme der Deutschen Bank an. In der Vergangenheit habe es wiederholt Probleme im Zahlungsverkehr und beim Kampf gegen Geldwäsche gegeben. Im Sommer 2019 sei der ehemalige SAP-Vorstand Bernd Leukert an Bord geholt worden, um die Umstellung anzugehen. Er habe angekündigt, die Komplexität der Systeme reduzieren zu wollen und Anwendungen in die Cloud auszulagern.Die Deutsche Bank bekomme im Rahmen der Partnerschaft nicht nur Zugang zu der Technologie in den Bereichen Datenmanagement, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. In der Absichtserklärung sei auch vereinbart worden, gemeinsame technologiebasierte Finanzprodukte zu entwickeln. Ein Insider habe gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt, dass zwar zuerst Investitionen nötig seien. Dann rechne die Bank aber kumuliert über zehn Jahre mit einem EBIT-Beitrag von mehr als einer Milliarde Euro durch die Partnerschaft."Die Partnerschaft mit Google Cloud wird unserer strategischen Transformation nochmals einen großen Schub geben", so Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank. "Wir zeigen damit, dass wir entschlossen sind, in unsere Technologie zu investieren - denn unsere Zukunft ist eng verbunden mit unserem Erfolg bei der Digitalisierung. Hierbei geht es ebenso sehr um Erträge wie um Kosten.""Der Aktionär" ist positiv eingestellt für die Aktie und hat ein Kursziel von 11,00 Euro ausgegeben, so Fabian Strebin. Der Stopp liege bei 6,00 Euro. (Analyse vom 07.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link