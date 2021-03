XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,546 EUR +3,25% (01.03.2021, 12:43)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,27 USD -3,58% (26.02.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank starte in die neue Woche gleich mit einem ordentlichen Plus. Der im Sommer 2019 eingeleitete Umbau stoße trotz einer zaghaften Gewinnwende bei den Analysten weiterhin auf Skepsis. Weniger pessimistisch seien hingegen die Ratingagenturen für den Konzern. S&P habe jüngst die Einschätzung für das Finanzinstitut nach oben angepasst.Am Freitag habe S&P den Ausblick für die Deutsche Bank von "negativ" auf "positiv" angehoben. Begründet werde das mit Fortschritten beim Konzernumbau und der Widerstandsfähigkeit des Konzerns während der Coronakrise. Damit würden die Hoffnungen steigen, dass die Bank bald im Rating hochgestuft werde. Aktuell habe S&P ein BBB+ an die Bank vergeben, was nur drei Stufen über dem Ramschniveau liege. Damit werde die Großbank schlechter bewertet als die meisten Konkurrenten. Steige das Rating, würden in der Regel die Finanzierungskosten für Bankkonzerne sinken.Risikobereite Anleger können das Momentum nutzen und einen Einstieg bei der Aktie wagen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp sollte dabei in Höhe von 7,00 Euro platziert werden. Die Fantasie steigender Zinsen und Rückenwind durch weitere Fortschritte beim Konzernumbau könnten den Wert weiter antreiben. (Analyse vom 01.03.2021)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,51 EUR +3,14% (01.03.2021, 12:58)