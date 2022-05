Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld könne die Aktie der Deutschen Bank mit zeitweise mehr als drei Prozent heute deutlich zulegen. Das liege nicht nur daran, dass konjunktursensible Werte besonders gefragt seien. Ein optimistischer Analystenkommentar gebe ebenfalls Rückenwind. Im Fokus der Experten stehe die Bewertung der Aktie.Das amerikanische Analysehaus KBW habe aufgrund der günstigen Bewertung der Aktie seine bisher vorsichtige Einschätzung überdacht. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Einstufung sei von "market perform" auf "outperform" angehoben, das Kursziel indes von 15,50 auf 14,80 Euro gesenkt worden. "Die starke Performance im Firmenkunden- und Privatkundengeschäft scheint nachhaltig zu sein, da das Kundenengagement robust ist und die Herausforderungen bei den Zinssätzen nachlassen", so Analyst Tom Hallett.Noch erfreulicher sei, dass dies die Abhängigkeit von der Investmentbank verringere. Bei der derzeitigen Bewertung brauche die Deutsche Bank keine Upgrades, um gut abzuschneiden, sie müsse nur weiterhin wesentliche Herabstufungen vermeiden."Der Aktionär" habe bereits seit Längerem drauf hingewiesen, dass die Bewertung mit einem 2022er KGV von nur 6 eine Chance darstelle. Die Peers lägen bei 8. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis betrage 0,67, bei der Aktie der Deutschen Bank nur 0,33.Mutige können warten, bis sich das Chartbild weiter aufhellt und dann eine Position aufbauen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Investierte sollten an Bord bleiben. (Analyse vom 23.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link