Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.08.2019/ac/a/d)

FrankfurtKulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutsche Bank befinde sich in einem tiefgreifenden Umbau. Der beinharte Wettbewerb und die Niedrigzinsen der EZB würden den Großbanken das Leben schwer machen. Zur Aussicht weiter fallender Zinsen kämen jetzt erhebliche Belastungen durch den Konjunktureinbruch hinzu. Die Gewinne dürften darunter leiden.Die abschmierende Wirtschaft hinterlasse tiefe Spuren in den Bilanzen der Banken. Überproportional betroffen sollten Deutsche Bank und Commerzbank als heimische Platzhirsche sein. Weiterer Druck drohe von der Zinspolitik der EZB. Etwas Linderung könnte eine Staffelung bei den Einlagezinsen bei der EZB bringen. Das sei zuletzt diskutiert worden. Ob es beschlossen werdesei jedoch ungewiss, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,575 EUR +0,30% (30.08.2019, 11:36)