Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,384 EUR +0,29% (06.05.2022, 13:52)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,389 EUR -0,66% (06.05.2022, 13:38)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,89 USD -7,05% (05.05.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe am Donnerstag deutlich nachgegeben. Banken in Europa beschäftige aber derzeit ein anderes Thema als die restlichen Konzerne an der Börse.Europas Banken würden die steigenden Belastungen aus dem Ukraine-Krieg zusammenrechnen und sich auf eine Welle von Kreditausfällen vorbereiten, die - wie einige befürchten würden - auf die gesamte Wirtschaft übergreifen könnte. Angeführt von der italienischen UniCredit habe die Branche die Rückstellungen für gefährdete Kredite so stark aufgestockt wie seit über einem Jahr nicht mehr. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Zusammen mit Handelsverlusten, Abschreibungen und den Aufwendungen für den Rückzug hat die Krise die europäischen Banken bisher etwa 6,6 Mrd. Euro gekostet - und es könnte noch mehr werden.Die Deutsche Bank betreibe in Russland kein umfangreiches Geschäft - im Gegensatz zu europäischen Konkurrenten. Engagiert sei nicht nur die genannte UniCredit. Die französische Société Générale habe kürzlich ihre Russland-Aktivitäten in Form der Rosbank-Sparte an die Investmentfirma von Wladimir Potanin verkauft. Er sei der reichste Mann Russlands. Dafür würden rund 3 Mrd. Euro Abschreibungen anfallen, die das Unternehmen im zweiten Quartal zeigen wolle. Solche Verluste würden bei der Deutschen Bank nicht drohen.Die 10-Euro-Marke sei zum Ende der Woche nun wieder etwas in die Ferne gerückt. Die Kursentwicklung dürfte in den kommenden Monaten durch die Erwartung steigender Zinsen einerseits und der Angst vor wirtschaftlichen Problemen durch den Ukraine-Krieg andererseits bestimmt sein. Dabei gebe es durchaus Potenzial für die Deutsche Bank-Aktie. Anleger mit schwachen Nerven seien bei dem Titel jedoch falsch. Derzeit dränge sich kein Neueinstieg auf, Investierte sollten dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: