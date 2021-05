XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei lange am Abgrund gestanden, ob das Finanzinstitut eigenständig überleben würde, sei ungewiss gewesen. Seit den letzten Quartalszahlen sei allerdings klar, dass CEO Christian Sewing den Frankfurter Konzern in ruhigere Fahrwasser gelenkt habe. Trotzdem würden die meisten Analysten zurückhaltend bleiben, ebenso wie bisher die Ratingagenturen. Nun gebe es aber offenbar einen Wandel. Das wäre ein großer Erfolg für die Deutsche Bank.Im Januar habe bereits die Ratingagentur Fitch den Ausblick für die Deutsche Bank auf "positiv" hochgestuft. Die Bonitätsnote sei hingegen auf "BBB" verblieben. Nun sei Moody's nachgezogen und in Aussicht gestellt, dass alle mittel- und langfristigen Ratings erhöht werden könnten. Das habe die Agentur gestern mitgeteilt. Denn Moody's sehe die Situation der Deutschen Bank mittlerweile deutlich positiver als noch im vergangenen Jahr. Beim Konzernumbau und dem Ziel das Geschäftsmodell zu diversifizieren, sei die Deutsche Bank vorangekommen, so die Begründung. Die Kapital- und Liquiditätspuffer seien solide, das Institut habe an Gewinnkraft gewonnen. Zudem werde lobend hervorgehoben, dass die operativen Kosten deutlich gesunken seien.Die Deutsche Bank greife wieder an, Sewing habe es geschafft das Frankfurter Geldhaus aus der Skandalecke herauszuführen und habe an den richtigen Stellschrauben gedreht. Dabei sei die Bewertung durch die Ratingagentur elementar, denn eine höhere Einstufung bedeute geringere Refinanzierungskosten. Das Sentiment für die Deutsche Bank-Aktie bleibe positiv und Anleger, die den konjunkturellen Aufschwung spielen wollten, könnten noch zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.05.2021)