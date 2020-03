Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Zu Börsenstart am Donnerstag zeige sich bei der Deutsche Bank-Aktie das gleiche Bild wie seit Tagen: Sie notiere tief im Minus. Fraglich, ob das nur dem allgemeinen Sentiment wegen des Coronavirus geschuldet sei, oder ob es auch die Erwartungshaltung der Märkte bezüglich der heutigen EZB-Sitzung widerspiegele. Nicht nur für die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde gehe es heute um alles. Heute stehe die Eurozone nicht vor einer Staatsschuldenkrise, aber das Coronavirus bedrohe das Finanz-und Wirtschaftssystem in ähnlicher Weise. Stark gefährdet seien daher auch die Banken. Für Deutschland gelte eine Rezession zumindest in der ersten Jahreshälfte als sicher.Mit Spannung werde die heutige Sitzung der EZB erwartet. Experten würden mit einer weiteren Senkung des Einlagesatzes für Geschäftsbanken um bis zu 0,2% rechnen. Der Effekt auf die Realwirtschaft dürfte aber begrenzt sein. Banken würde die Maßnahme wiederum schaden, außer der Staffelzins werde erhöht, sodass die Freibeträge steigen würden. Zudem würden die Märkte mit neuen Kreditlinien für Geschäftsbanken rechnen, die verbilligte oder zinsfreie Kredite an die besonders betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen weitergeben sollten.Angekündigt worden sei auch, dass es ein gemeinsames Vorgehen der EZB und der Finanzaufsicht geplant sei. Anforderungen an das Eigenkapital der Banken könnten aufgeweicht werden oder der Umgang mit ausgefallenen Krediten geändert werden. Zudem gebe es Gerüchte, dass der geplante Stresstest der Europäischen Aufsichtsbehörde EBA ausfallen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: