Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie notiere heute etwas tiefer. Dabei sollten Anleger Grund zur Freude haben, denn die Bank habe in den USA gegen Zahlung von mehr als hundert Millionen Dollar strafrechtliche Ermittlungen beilegen können. Das zeige, dass größere Rechtsstreitigkeiten aktuell kein Thema mehr seien, nachdem sie das Finanzinstitut jahrelang belastet hätten.Die Deutsche Bank räume mit millionenschweren Vergleichen weitere juristische Altlasten in den USA aus. Das größte deutsche Geldhaus zahle bei einem Kompromiss mit dem Justizministerium und der Börsenaufsicht SEC wegen Vorwürfen der Bestechung bei bestimmten Auslandsgeschäften und Manipulationen im Handel mit Edelmetallkontrakten rund 130 Millionen Dollar (106 Millionen Euro), wie das Ministerium am Freitag in Washington mitgeteilt habe. Im Gegenzug würden strafrechtliche Verfahren eingestellt.Die Deutsche Bank habe aufgrund mangelnder interner Kontrollen sieben Jahre lang zugelassen, dass die Buchhaltung frisiert worden sei, um Bestechungsgeldzahlungen und andere unzulässige Geldflüsse zu verschleiern, habe das Justizministerium erklärt. Zudem hätten Händler über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg versucht, die US-Finanzmärkte auf betrügerische Weise zu manipulieren."Auch wenn wir uns zu den Details der Vergleiche nicht äußern können, übernehmen wir die Verantwortung für diese Vorgänge, die sich zwischen 2008 und 2017 ereignet haben", habe die Deutsche Bank in einem Statement erklärt. Die Angelegenheiten seien gründlich untersucht worden, dabei habe das Unternehmen voll mit dem Justizministerium und der Börsenaufsicht SEC kooperiert. Die Bank habe erhebliche Maßnahmen ergriffen und viel Geld ausgegeben, um ihre Prozesse zu verbessern.Charttechnisch komme als nächstes die Unterstützung um 9,20 Euro in den Fokus. Drehe der Kurs, sei die Marke von zehn Euro das nächste Ziel, das Anleger im Auge behalten sollten.Wer die Aktie bereits im Depot hat, bleibt dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Mutige könnten auf kurzfristige Gewinne setzen, falls der Kurs wieder drehe. (Analyse vom 11.01.2021)Mit Material von dpa-AFX