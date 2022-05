Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können interessierte Anleger bei der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) nun zugreifen.Die Börsen hätten gestern einen Satz nach oben gemacht. Denn die Märkte hätten zum Teil die Sorgen vor einer Rezession abschütteln können. Rückenwind - insbesondere für Finanztitel - sei auch von Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde gekommen. Davon hätten vor allem deutsche Bankaktien profitiert.Lagarde habe sich am Montag erstmals konkreter zum Pfad der bevorstehenden Zinswende geäußert. In einem Blogbeitrag habe sie unter anderem hervorgehoben, dass die Notenbank wahrscheinlich im Juli mit der Anhebung der Zinsen beginnen werde. Ende September könnte dann der Minusbereich verlassen werde."Ich erwarte, dass die Nettoanleihekäufe im Rahmen des Programms APP sehr früh im dritten Quartal enden", habe die EZB-Chefin angekündigt. "Dies würde uns bei unserer Sitzung im Juli eine Zinserhöhung ermöglichen, die unseren Leitlinien entspricht. Basierend auf dem aktuellen Ausblick dürften wir in der Lage sein, bis zum Ende des dritten Quartals aus den Negativzinsen auszusteigen."Kein Wunder, dass die Papiere von der Deutschen Bank zu den Gewinnern am Markt gezählt hätten. Die Aktie habe den Handel mit zweistelligen Kursen verlassen können - die Marke von 10,00 Euro sei also erneut geknackt worden. Wichtig wäre es nun, dass auch die bei 10,16 Euro überwundene 100-Tage-Linie halte. Dann stehe kurzfristig höheren Kursen aus charttechnischer Sicht nichts im Wege.Interessierte können nun zugreifen, der Stopp verbleibt bei 8,10 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 24.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link