XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,608 EUR -0,52% (16.04.2019, 09:01)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,684 EUR +0,48% (16.04.2019, 09:16)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,64 USD +0,35% (15.04.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.04.2019/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Kritik an möglicher Fusion mit Commerzbank - AktiennewsEine mögliche Fusion von Deutscher Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank trifft auf große Kritik, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Beide Banken würden mit schwachen Erträgen und hohen Kosten kämpfen, würden ihre Probleme durch eine Fusion aber nicht loswerden, denn Größenvorteile würden nicht automatisch zu Profitabilität führen. So eine Fusion könne ohnehin nur mit einer Erhöhung der Kapitalanforderungen an das dann verschmolzene Kreditinstitut zustande kommen und Bankenaufseher möchten an eine mögliche Fusion strenge Maßstäbe aufsetzen. So würden sie einen umfassenden Plan für den Stellenabbau fordern, um zu prüfen, ob sich der Deal betriebswirtschaftlich rechne.Topmanager der beiden Banken würden seit einigen Wochen über einen Zusammenschluss verhandeln. Eine vorläufige Entscheidung, ob es überhaupt zur Fusion komme, solle bis Ende April fallen. Diese werde sich aber nur lohnen, wenn Zehntausende Jobs gestrichen würden, damit die Kosten sinken würden. Die Fusionsgespräche zwischen den beiden Banken würden in diesen Tagen jedoch viele Mitarbeiter aufrütteln. Nach Schätzung von ver.di-Chef, Frank Bsirske, könnten mindestens 30.000 der insgesamt ca. 135.000 Arbeitsplätze durch einen Zusammenschluss wegfallen und Widerstand der Gewerkschaften könnte eine Restrukturierung erschweren und verteuern.Eine Fusion beider Banken könne angesichts ihrer Größe laut dem "Handelsblatt" Risiken für die Stabilität des Finanzsystems bergen: Wenn es zu einer Krise komme, könnten verheerende makroökonomische Auswirkungen entstehen. Zudem würden sich größere Banken auch eher stärker verschulden, weil sie wissen würden, dass sie im Notfall vom Staat gerettet würden. Dazu komme die Ansteckungsgefahr, denn gerade in Deutschland seien die Institute stark miteinander vernetzt, weil einzelne Geldhäuser viele Anleihen anderer Banken halten würden. Des Weiteren könnte dieser Umbauprozess eine fusionierte Bank lähmen, da sich Banken nach einer Fusion erst einmal mit sich selbst beschäftigen und wichtige Trends verschlafen würden, was auf Kosten der Innovation gehen könnte. Laut Verhandlungskreisen werde die Großbankenehe aktuell noch auf 50:50 geschätzt, die Banken möchten dazu aber noch keinen Kommentar abgeben, berichte das "Handelsblatt".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: