XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,26 EUR +3,59% (30.01.2020, 17:01)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,257 EUR +3,64% (30.01.2020, 17:17)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,105 USD +3,82% (30.01.2020, 17:03)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.01.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weiterhin zu halten.Der hohe Jahresverlust 2019 des Finanzinstituts sei größtenteils plangemäß durch die Aufwendungen für den Konzernumbau bedingt gewesen, wobei nunmehr bereits rund 70% der angesetzten Gesamtkosten für die Transformation bis 2022 verbucht worden seien. Für das operative Geschäft in 2020 habe sich der Vorstand verhalten optimistisch gezeigt. Es werde sich in den nächsten Quartalen zeigen müssen, ob das Management tatsächlich die Erträge stabilisieren könne, während gleichzeitig die Kostenbremse gedrückt bleibe.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Deutsche Bank-Aktie unverändert mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von EUR 7,10 auf EUR 7,90 angehoben. (Analyse vom 30.01.2020)