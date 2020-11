Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Christian Sewing habe es vorerst geschafft, die Deutsche Bank vor der Bedeutungslosigkeit zu bewahren. Der im Sommer 2019 angestoßene Konzernumbau sei im Plan und laufe trotz der Pandemie weiter. Nach Corona komme aber die Branchenkonsolidierung wieder auf den Tisch, schon jetzt drehe sich das Übernahme-Karussell. CEO Sewing wage sich noch nicht aus der Deckung.Bei der "Euro Finance Week" habe Sewing heute gesagt: "Als Sektor insgesamt müssen wir mittelfristig in Europa unser größtes Strukturproblem angehen: die Zersplitterung." Mehr als 5.000 Finanzinstitute in Europa seien viel zu viele. Eine Fusion der Deutschen Bank mit einem Konkurrenten habe er aber ausgeschlossen. Das Institut müsse im kommenden Jahr seine eigenen Hausaufgaben machen und den Konzernumbau, dem weltweit 18.000 Jobs zum Opfer fallen würden, abschließen. Außerdem hätten in Europa die Rahmenbedingungen für eine groß angelegte Konsolidierung gefehlt. "Grenzüberschreitende Zusammenschlüsse werden erst dann wirklich attraktiv, wenn wir die Bankenunion vollendet haben", so Sewing.Im laufenden Jahr strebe Sewing trotz der Pandemie für die Deutsche Bank einen Vorsteuergewinn an. "Beim Aktienkurs sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen." Dafür brauche man noch die nächsten zwölf bis 15 Monate. Im laufenden Jahr sei die Aktie aber bereits ein Outperformer gewesen, was den Bankensektor angehe. Allerdings sei der Kurs von einem geringeren Niveau aufgrund des langen Abwärtstrends der Notierung seit der Finanzkrise gestartet.Im frühen Handel habe die Aktie die Marke von neun Euro deutlich überschritten. Wie vergangene Woche erwähnt, stehe nun als nächstes die Kurslücke bei 9,13/9,40 Euro im Fokus. Sewing habe Recht, dass grenzüberschreitende Fusionen in der Eurozone derzeit noch schwierig seien. Allerdings würden die Regulierer an Vereinfachungen arbeiten. Zudem habe es dieses Jahr bereits mehrere größere nationale Zusammenschlüsse gegeben. Je nach Verlauf der Corona-Pandemie dürfte eine Fusion auch für die Deutsche Bank 2021 auf der Agenda stehen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link