Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,967 EUR +2,25% (04.02.2021, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,73 EUR +0,92% (03.02.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,54 USD +0,86% (03.02.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Erwartungen seien in den letzten Wochen immer weiter gestiegen. Unterdessen hätten Analysten statt nur einem Vorsteuer-Gewinn für das Gesamtjahr 2020 auch einen Nettogewinn prognostiziert. Deutsche Bank-CEO Christian Sewing habe geliefert. Der DAX-Titel lege bereits vorbörslich zu.Im vergangenen Jahr habe es unrealistisch angemutet, dass die Deutsche Bank ausgerechnet während einer Pandemie wieder in die Gewinnzone zurückkehren könnte. Doch Sewing sei das Glanzstück geglückt: Das Geldhaus habe mit einem Plus von 113 Mio. Euro überrascht, die Schätzungen seien nur von 85,0 Mio. Euro ausgegangen. Nachdem auch wegen der Sanierung 2019 ein großer Verlust von 5,70 Mrd. Euro zu Buche gestanden habe, habe der Konzern nach fünf Jahren nun wieder schwarze Zahlen geschrieben.Die Erträge seien um vier Prozent auf 24,0 Mrd. Euro geklettert. Keine Überraschungen habe es zudem bei der Risikovorsorge in Höhe von 1,80 Mrd. Euro gegeben. Mit einem Anteil von 0,41 Prozent aller vergebenen Kredite hätten die Rückstellungen in der Range gelegen, die das Management in Aussicht gestellt habe (Bandbreite von 0,35 bis 0,45 Prozent). Die Kosten seien um 15 Prozent auf 21,1 Mrd. Euro gesunken, bereinigt hätten damit die anvisierten 19,5 Mrd. Euro erreicht werden können."Im wichtigsten Jahr unseres Umbaus ist es uns gelungen, die Transformationskosten und die gestiegene Risikovorsorge mehr als auszugleichen - und das trotz globaler Pandemie", so CEO Sewing. "Wir sind nachhaltig profitabel und zuversichtlich, dass der insgesamt positive Trend 2021 auch in diesen schwierigen Zeiten anhält." Das Geldhaus sehe sich in einer guten Position, die in Aussicht gestellte Eigenkapitalrendite von acht Prozent 2022 zu erreichen.DER AKTIONÄR sei weiterhin positiv gestimmt für die Aktie der Deutschen Bank. Die heutigen Zahlen könnten Rückenwind geben, um die 9,00-Euro-Marke nachhaltig zu überwinden.Investierte Anleger sollten bei der Deutsche Bank-Aktie dabei bleiben, alle anderen können eine Position aufbauen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link