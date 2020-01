Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,291 EUR +1,56% (07.01.2020, 11:08)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,06 USD -0,74% (06.01.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Umbau bei der Deutschen Bank gehe mit Volldampf weiter. Mitte 2019 habe CEO Christian Sewing Christiana Riley von Frankfurt in die USA entsandt. Seitdem leite sie das dortige Geschäft. Der US-Markt sei für die Deutsche Bank strategisch wichtig, gleichzeitig gelte dort das Verhältnis zu den Behörden als schwierig. Riley müsse dazu beitragen, dass die Sanierung gelinge.Derweil sei der Jahresstart der Deutsche Bank-Aktie geglückt. Die Perspektiven seien jedoch weiterhin durchwachsen, die Umsetzungsrisiken des Umbaus seien hoch, auch wenn erste Erfolge erzielt worden seien. "Der Aktionär" rate von einem Engagement bei der Deutsche Bank-Aktie ab. Ausländische Konkurrenten würden besser aussehen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,28 EUR +1,32% (07.01.2020, 10:53)