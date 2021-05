Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Gewinn der Deutschen Bank im ersten Quartal sei überraschend stark gewesen, aber große Ausschläge beim Investmentbanking werde es über die nächsten Quartale nicht mehr nach oben geben. Das sei bisher das Narrativ der Analysten gewesen. Doch selbst wenn sich keiner der Experten öffentlich positioniere, würden viele doch ihre Gewinnprognosen erhöhen. Zudem dürften Trends wie der SPAC-Boom länger als gedacht tragen.Die Analysten von Bloomberg Intelligence würden erwarten, dass Trading-Umsätze und Provisionen Investmentbanken auch in der kommenden Zeit Rückenwind geben sollten. Dabei habe die Deutsche Bank mit einem um 57 Prozent höheren Gewinn je Aktie, als es der Konsens erwartet habe, unter den globalen Investmentbanken für die größte Überraschung gesorgt. Trotz der Kürzungen im Aktienhandel sei die Bank ausgerechnet bei Mantelbörsengängen (SPACs) stark aufgestellt.Die Wall Street werde noch lange von der Umarmung der Blankoscheck-Firmen profitieren, selbst wenn der rekordverdächtige Boom der Börsengänge zu Ende ginge, so das Forschungsunternehmen Coalition Greenwich. Das berichte Bloomberg. Investmentbanken hätten seit Anfang letzten Jahres bis zu 15 Milliarden Dollar mit Firmen über SPACS verdient. Mindestens acht Milliarden Dollar dieser Einnahmen seien noch nicht verbucht worden und würden erst in den nächsten zwei Jahren in den Ergebnissen der Banken auftauchen.Einer der Hauptgründe dafür sei, dass die Arrangeure von Blankoschecks-IPOs in den USA in Teilen bezahlt würden, wobei weniger als die Hälfte ihrer typischen 5,5-prozentigen Gebühr anfalle, wenn ein Börsengang abgeschlossen sei. Der Rest werde aufgeschoben, bis das SPAC ein Ziel gefunden habe - was bis zu 24 Monate dauern könne - und die Fusion abgeschlossen sei.Die Aussichten für die Deutsche Bank würden weiterhin positiv bleiben, das Investmentbanking könnte länger als zuletzt gedacht der Gewinntreiber im Konzern bleiben. Aus charttechnischer Sicht ist die Marke von 12,00 Euro weiter im Fokus, auch wenn der Gesamtmarktdruck zuletzt auf der Deutsche Bank-Aktie lastete, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link