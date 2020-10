XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bisher habe sich die Deutsche Bank-Aktie gut geschlagen in der Corona-Pandemie. Mit den zunehmenden Neuinfektionszahlen in Europa und Deutschland werde es wieder volatiler. Das Management um CEO Christian Sewing treibe den im letzten Jahr eingeleiteten Umbau indes weiter stringent voran. Die IT-Tochter der Postbank stehe nun zum Verkauf.Nach Informationen des Nachrichtenportals "Bloomberg" könnte das Segment bis zum Jahresende verkauft werden. Die Deutsche Bank stehe in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem indischen Unternehmen. Das Finanzinstitut selbst habe das aber nicht kommentieren wollen, so das "Handelsblatt". Geplant sei, dass die Bank für ein Jahr die Dienstleistungen von dem Käufer beziehe.Der Verkauf mache Sinn, da mit der Integration der Postbank in die IT-Systeme der Deutschen ein eigenes System überflüssig werde. Mit dem Verkauf der Postbank-Sparte würden auf einen Schlag 1.400 Mitarbeiter den Gesamtkonzern verlassen. Insgesamt wolle das Finanzinstitut bis Ende 2022 rund 18.000 Stellen abbauen. Bis Juni sei ein Drittel des Ziels bereits erreicht worden.Mutige Anleger können bei Rücksetzern zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Konzernumbau komme trotz der Pandemie voran, mehr Details gebe es am kommenden Mittwoch, dem 28.Oktober, mit den Quartalszahlen. "Der Aktionär" habe einen Stopp bei 5,50 Euro gesetzt. (Analyse vom 22.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: