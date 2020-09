Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Spanien sei in Europa am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen, was die wirtschaftlichen Auswirkungen angehe. Die Geldhäuser würden sich auf hohe Abschreibungen durch Kreditausfälle einstellen. In diesem Umfeld würden Bankia und Caixabank über eine Fusion durch ein reines Aktiengeschäft sprechen.Komme es tatsächlich zu einer Fusion, würde mit einer Bilanzsumme von 650 Milliarden Euro die größte Bank Spaniens entstehen. Jedoch bleibe abzuwarten, ob es gelinge einen starken Player zu schmieden. Denn bei Bankia sei seit Jahren der Staat mit 60 Prozent beteiligt, bis 2021 wolle man aber die Anteile verkaufen. Komme es zu keinen europäischen Auffangnetzen für Banken, könnte zudem eine große Pleitewelle über die spanischen Banken rollen.Was bedeute das nun für die deutschen Finanzinstitute? Bisher seien nur nationale Fusionen - wie jetzt in Spanien - angedacht. Aus rechtlichen und regulatorischen Gründen sei es komplex größere Übernahmen innerhalb der Eurozone durchzuführen. Das sei auch der Grund, dass es trotz Minuszinsen und hartem Wettbewerb bisher zu keiner transnationalen Fusion gekommen sei. Dazu müsste die europäische Bankenunion vollendet werden. Doch aufgrund der Pandemie gebe es in Brüssel derzeit andere Prioritäten.Zumindest in diesem Jahr dürfte es zu keinen grenzüberschreitenden Fusionen in der Eurozone kommen. Das heiße aber nicht, dass es nicht wie in Spanien zu nationalen Übernahmen komme. Bevor es zu einem Zusammenschluss zwischen Deutscher Bank und Commerzbank komme, würden beide Institute aber weiter an ihrem Umbau arbeiten.Anleger können auf einen nachhaltigen Bruch der 50-Tage-Linie bei 8,28 Euro setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Halte das Momentum an, dürfte auch der Abwärtstrend vom Frühjahr bei 8,87 Euro fallen. Das wäre ein starkes Kaufsignal. (Analyse vom 04.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link