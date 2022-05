Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,336 EUR -1,10% (19.05.2022, 11:12)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,352 EUR -1,26% (19.05.2022, 11:00)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,83 USD -2,87% (18.05.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank lade heute zu ihrer Hauptversammlung. Wichtigster Punkt sei die Neuwahl des Chefkontrolleurs, denn der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrates trete nicht mehr an. Auch der Geschäftsbericht werde vorgestellt. Die Experten seien zuletzt auch für das laufende Jahr optimistisch geblieben.Deutschlands größtes Geldhaus bekomme einen neuen Chefkontrolleur: Die Hauptversammlung an diesem Donnerstag sei für Aufsichtsratschef Paul Achleitner die letzte in dieser Funktion. Nach zehn Jahren im Amt verlasse der inzwischen 65-Jährige den Frankfurter Finanzkonzern. Nachfolger solle Alexander Wynaendts werden, der sich bei dem Aktionärstreffen zur Wahl stelle.Die Geschäfte der Deutschen Bank seien zuletzt gut gelaufen. Im vergangenen Jahr habe der Konzern den höchsten Jahresgewinn seit 2011 erzielt, das laufende Jahr habe mit einem Milliardengewinn im ersten Quartal begonnen. Der Vorstand um Konzernchef Christian Sewing erkläre die Trendwende mit dem tiefgreifenden Umbau des Instituts. Der Konsens bleibe trotz der konjunkturellen Sorgen optimistisch, in den vergangenen vier Wochen sei die Prognose für den Vorsteuergewinn 2022 um 165 Mio. Euro auf 5,47 Mrd. Euro angehoben worden.Auch die Aktionäre sollten teilhaben und nach zwei Nullrunden für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 20 Cent je Aktie erhalten. Über diese Ausschüttung von rund 400 Mio. Euro werde die Hauptversammlung entscheiden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link