Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Donald Trump sei seit Jahren Kunde der Deutschen Bank. Als andere Finanzinstitute keine Geschäfte mehr mit dem ehemaligen US-Präsidenten hätten machen wollen, sei er zur Deutschen Bank gewechselt. Das Verhältnis sei wohl noch nie leicht gewesen, auch wenn die Deutsche Bank über die Jahre zu Trumps Hausbank geworden sei. Nun werde das Geschäftsverhältnis allerdings auslaufen.Laut Finanzkreisen wolle die Deutsche Bank keine neuen Geschäfte mit Trump eingehen, so verschiedene Medienberichte. Ein Sprecher der Bank habe das nicht kommentieren wollen, berichte das "Handelsblatt". Trump schulde der Deutschen Bank noch mehr als 300 Mio. USD, die Kredite würden in den Jahren 2023 und 2024 fällig. Im Detail gehe es um drei Kredite, die Trump persönlich garantiere.Die Deutsche Bank könnte damit auf die dahinterstehenden Immobilien zugreifen, sofern der ehemalige US-Präsident die Darlehen nicht zurückzahlen könne. Bereits vor seiner Kandidatur 2016 habe die Deutsche Bank keine neuen Geschäfte mit Trump gemacht. Während seiner Amtszeit habe er dem deutschen Finanzinstitut einiges an Ärger eingebracht. Die Deutsche Bank sei wegen Trump in den Fokus von Ermittlungen und Untersuchungen in verschiedenen Bereichen geraten.Die Deutsche Bank-Aktie lege heute leicht zu, für den Sprung über die 10-Euro-Marke brauche es jedoch mehr Rückenwind. Grundsätzlich sei das Sentiment weiterhin positiv für die Finanzbranche. Mutige könnten schon länger auf das Papier setzen. "Der Aktionär" habe ein Ziel bei 13 Euro und einen Stopp bei 6,50 Euro gesetzt, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: