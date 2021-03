Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,562 EUR +0,30% (25.03.2021, 08:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,614 EUR +1,10% (24.03.2021)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,40 USD +0,90% (24.03.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Vor mehr als anderthalb Jahren habe die Deutsche Bank einen radikalen Schnitt gemacht und den größten Umbau seit Jahren eingeleitet. Der Tenor: Das Investmentbanking müsse schrumpfen, weil es zu volatil sei. 2020 sei dann bekanntlich die Pandemie gekommen und das Segment habe den Großteil des Konzernjahresgewinns abgeliefert. CEO Christian Sewing habe zuvor vor allem im globalen Aktienhandel gekürzt. Nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen IPOs brumme es dort aber wieder. Nun beginne die Bank die Entscheidungen von 2019 zurückzudrehen.Das Geschäft mit Eigenkapitalfinanzierungen in Asien solle neu aufgebaut werden, berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg". Damit reagiere die Deutsche auf die steigende Nachfrage, so mit der Materie vertraute Personen. In der Region sei wie weltweit vor zwei Jahren der Großteil des Geschäfts eingestellt worden. Nun sollten vorerst bis zu zwölf Mitarbeiter neu eingestellt werden.Das Finanzinstitut reagiere damit auf den Boom in Asien: Im vergangenen Quartal seien 200 Milliarden Dollar an frischem Kapital durch Börsengänge von Firmen aufgenommen worden. Das sei die stärkste Entwicklung seit 2009 gewesen. Aktuell sollten bestehende Kunden vor Ort intensiver betreut werden. Denkbar sei, dass man sich mit den knappen Ressourcen ähnlich wie in den USA auf erfolgsversprechende Bereiche konzentriere wie SPAC-IPOs, den Technologie-Sektor und Bestandskunden, mit denen man gutes Geld verdiene.Das nächste Ziel für die Aktie sei die Marke von 11,00 Euro. Letzte Meldungen würden darauf hindeuten, dass das Investmentbanking im ersten Quartal wieder die Erwartungen übertroffen haben könnte. Es sei richtig, dass die Bank nun in Asien teilweise wieder Geschäft in diesem Bereich aufbaue. Denn auch wenn der Boom im Laufe des Jahres abflache, bleibe Asien ein Zukunftsmarkt. (Analyse vom 25.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: