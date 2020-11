Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Finanzindustrie ändere sich rasant, neue Payment-Technologien seien auf dem Vormarsch. Traditionelle Banken müssten aufpassen, dass sie den Anschluss nicht verlieren würden. Der Umbau der Deutschen Bank sei noch nicht abgeschlossen, aber in bestimmten Zukunftsfeldern wolle das Finanzinstitut trotzdem investieren. Zum Beispiel im Payment-Sektor.Bei Wirecard habe die Deutsche Bank am Ende nicht zugegriffen. Insider, die mit der Materie vertraut seien, hätten gegenüber der Financial Times gesagt, dass der Preis zu hoch und die Transaktion zu komplex gewesen sei. An den Plänen eine treibende Kraft bei der Branchenkonsolidierung im europäischen Payment-Sektor zu werden, halte man aber fest.Stefan Hoops, Chef der Unternehmensbank, habe gegenüber der Zeitung gesagt: "Digitale Zahlungen ist eines der Bereiche, der für uns die höchste strategische Priorität hat." Nicht-organisches Wachstum sei eine klare Option. Zuletzt habe Hoops in seiner Sparte einige Experten aus dem Payment-Sektor verpflichtet.Bisher kassiere die Deutsche Bank erst 100 Millionen Euro Provisionen im Jahr durch die Abwicklung digitaler Zahlungen. Hoops habe das Ziel ausgegeben, die Erträge innerhalb von drei Jahren zu verdoppeln. Selbst dann wäre der Anteil an den Gesamterträgen der Deutschen Bank noch bei weniger als vier Prozent. Helfen könnten aber Joint Ventures oder Übernahmen. Hoops könnte sich den Kauf eines kleinen Payment-Players vorstellen oder eine Kooperation mit einer großen Adresse, die aber noch nicht in Europa vertreten sei.Mutige Anleger können noch zukaufen, alle anderen bleiben dabei und beachten den Stopp bei 5,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link