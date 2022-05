Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe sich Ende vergangener Woche über die Marke von neun Euro retten können. Zum Start der neuen Woche bleibe es spannend, am Donnerstag tage die Hauptversammlung und ein neuer Aufsichtsratschef solle gewählt werden. Operativ könnte sich die Situation hingegen verdüstern.Der langjährige Chef des Kontrollgremiums, Paul Achleitner, trete nicht mehr zur Wahl bei der Deutschen Bank an. Mit Alexander Wynaendts solle diese Woche ein Nachfolger bestimmt werden. Auf Wynaendts warte viel Arbeit. Die Deutsche Bank wolle dieses Jahr die Sanierung erfolgreich abschließen. Ob das gelinge, hänge auch vom wirtschaftlichen Umfeld ab.Insbesondere die Kosten habe die Deutsche Bank in den letzten Jahren erfolgreich senken können. Nun könnte das Erreichen des Ziels durch die gestiegene Inflation in Gefahr geraten. Vor allem anziehende Gehälter könnten im Investmentbanking - wie auch bei vielen Konkurrenten - zum Problem werden.Im Zuge der Teuerung werde eine Zinswende der EZB immer wahrscheinlicher. Schon jetzt würden die Marktzinsen seit Monaten ansteigen und Banken würden dabei gut mitverdienen. Allerdings würden steigende Kreditausfälle drohen, die Sonderkonjunktur zunichte zu machen. Denn die Folgen des Ukrainekriegs dürften die wirtschaftliche Dynamik dämpfen und einige Unternehmen in Schwierigkeiten bringen. Zumindest Finanzinstitute könnten durch großzügige Staatshilfen an betroffene Firmen abgeschirmt werden. Ähnlich habe man bereits während der akuten Phasen der Pandemie verfahren.Investierte bleiben dabei, der Stopp liegt bei 8,10 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link