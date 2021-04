Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe die Erwartungen der Analysten für Q1 nicht nur erfüllen können, sondern diese klar geschlagen. Wie erwartet sei das Investmentbanking der Treiber hinter dem höheren Gewinn gewesen. Doch es gebe auch andere positive Nachrichten. Die Aktie sollte dadurch Rückenwind erhalten.Die Wall Street-Banken würden seit Jahren die Erwartungen der Experten schlagen, in Europa sei das in diesem Jahr bisher nicht wirklich der Fall gewesen. Viele Investmentbanken würden unter den Verlusten leiden, die durch die Pleite des Hedgefonds Archegos verursacht worden seien. Nicht so die Deutsche Bank: Die von Analysten prognostizierten 1,30 Milliarden Euro Vorsteuergewinn seien mit 1,60 Milliarden Euro getoppt worden. Unter dem Strich habe die Bank mit 908 Millionen Euro fast 300 Millionen mehr verdient als im Vorfeld angenommen, im Vorjahreszeitraum habe ein Verlust von 43 Millionen zu Buche geschlagen.Die Erträge hätten mit 14 Prozent auf 7,20 Milliarden Euro ebenfalls stark zugelegt (Prognose: 6,70 Milliarden Euro). Einen großen Anteil daran habe das Investmentbanking. Diese Sparte sei wie auch bei der Konkurrenz aufgedreht und habe sich beim Handel mit Anleihen an die Spitze der Peergroup geschoben. Im Schnitt hätten die Erträge der US-Großbanken in diesem Segment um 17 Prozent zugelegt, die Deutsche habe 34 Prozent geschafft. Die Investmentbank habe mit einem Ertragszuwachs von 32 Prozent nur Morgan Stanley (44 Prozent) vor sich gesehen. Der Börsenboom und die starke Nachfrage nach Anleihen hätten der Deutschen Bank in die Karten gespielt.In der Privatkundenparte sei der Vorsteuergewinn um 92 Prozent auf 274 Millionen Euro gestiegen und habe deutlich über den Erwartungen gelegen. Die Firmenkundensparte habe also besser performen können. Insgesamt habe sich die Nachsteuerrendite auf 10,9 Prozent mehr als verdoppelt. Positiv sei zudem die auf 13,7 Prozent gestiegene harte Kernkapitalquote und der Rückgang der Risikovorsorge. Für faule Kredite habe die Bank nur noch 69 Millionen Euro nach 506 Millionen vor einem Jahr zurückgelegt. Das seien 86 Prozent weniger.Interessierte Anleger greifen nach wie vor zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link