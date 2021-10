Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Frankfurter Finanzkonzern habe heute Morgen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Dabei weise die Deutsche Bank erneut einen Gewinnsprung aus. Es sei das fünfte Quartal in Folge, dass die Mannschaft um CEO Christian Sewing liefere. Die Prognosen seien erneut geschlagen worden, obwohl es Gegenwind gebe.Trotz gestiegener Kosten für den Konzernumbau habe die Deutsche Bank im dritten Quartal etwas mehr verdient als ein Jahr zuvor. Vor Steuern seien Ende September 554 Mio. Euro Gewinn in den Büchern gestanden und damit 15% mehr als ein Jahr zuvor, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Mittwoch in Frankfurt mitgeteilt habe. Damit habe die Deutsche Bank besser abgeschnitten als von Analysten im Schnitt erwartet (460 Mio. Euro).Nach Steuern habe der DAX-Konzern in den Monaten Juli bis September 329 Mio. Euro verdient, eine Steigerung um 6%. Davon müssten noch Minderheitsanteile sowie Zinszahlungen für eigenkapitalähnliche Anleihen abgezogen werden, so dass auf die Deutsche-Bank-Aktionäre unter dem Strich ein Gewinn von 194 Mio. Euro entfallen sei - 7% mehr als ein Jahr zuvor. Der Konsens habe im Mittel nur mit 135 Mio. Euro für die Anteilseigner gerechnet. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres habe sich der Nettogewinn auf fast 1,8 Mrd. Euro summiert."Im dritten Quartal haben wir erneut die operative Stärke unseres Geschäfts bewiesen", habe Vorstandschef Christian Sewing gesagt. Die Erträge hätten sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 100 Mio. Euro auf gut 6 Mrd. Euro erhöht. "Wir setzen nun alles daran, unsere Kosten weiter zu senken, ohne Abstriche bei unseren Kontrollen zu machen. Wir sind zuversichtlich, unsere Ziele für 2022 zu erreichen", so Sewing weiter.Anleger würden bei der Deutsche Bank-Aktie anspruchsvoller und würden nach Zahlen das Haar in der Suppe suchen. Der Titel gebe nun deutlich nach, wahrscheinlich seien hier Gewinnmitnahmen nach der starken Rally der letzten Wochen im Sinne von "Sell on good news". Der Stopp verbleibe bei 9 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link