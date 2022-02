Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,796 EUR -0,56% (17.02.2022, 12:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,838 EUR -0,33% (17.02.2022, 11:50)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,77 USD -1,13% (16.02.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits mit den Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 im Januar habe die Deutsche Bank bekannt gegeben, dass noch im ersten Halbjahr für 300 Millionen Euro eigene Aktien zurückgekauft werden sollten. Hierzu könnte es am 16. März ein Update geben - denkbar sei, dass es auch im zweiten Halbjahr Rückkäufe geben werde.Zudem seien 400 Millionen Euro für eine Dividende zum abgelaufenen Geschäftsjahr geplant. Das wären 20 Cent je Aktie oder aktuell 1,4 Prozent Rendite. Im Vergleich zum Branchenschnitt in der Eurozone von mehr als sechs Prozent Dividendenrendite sei das eher wenig. Allerdings stehe damit fest, dass die Deutsche Bank den Umbau soweit abgeschlossen habe, dass sie wieder eine Dividende zahlen könne und dürfe. Für 2022 rechne der Konsens mit 2,5 Prozent Rendite.Die Bewertung der Deutschen Bank mit knapp zehn liege beim KGV im Peergroup-Schnitt. Dem ambitionierten Ziel einer Eigenkapitalrendite von acht Prozent für 2022 könne das Management mit Aktienrückkäufen ein gutes Stück näher kommen. Neben der Zinswende spiele also das Thema Ausschüttungen derzeit eine größere Rolle.Spekulativ orientierte Anleger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: