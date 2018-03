Zudem würden in dem Dokument die Mitglieder des Aufsichtsrats bestätigt, die bereits über Medienberichte publik geworden seien. So würden Margret Suckale, ehemals Bahn-Vorstand, und Ex-DWS-Chef Asoka Wöhrmann in das Kontrollgremium einziehen. Der namentlich bislang noch nicht bekannte Vertreter des neuen Großinvestors Nippon Life sei Hiroshi Ozeki.



Weiterhin nenne die Gesellschaft die Bezüge des Managements. Vorstandschef Moreau erhalte demnach ein Fixgehalt von 2,66 Millionen Euro im Jahr. Zusammen mit variablen Komponenten werde eine Zielvergütung von sieben Millionen angepeilt, maximal könne Moreau 10,5 Millionen Euro mit nach Hause nehmen. Das Gehalt von Deutsche-Bank-Chef John Cryan sei auf 9,5 Millionen Euro gedeckelt. An zweiter Stelle kämen DWS-Investmentchef Stefan Kreuzkamp und Alternatives-Leiter Pierre Cherki mit maximal vier Millionen Euro im Jahr. Fest gezahlt würden jeweils 1,25 Millionen, angepeilt seien 3 Millionen.



Zweiter Ankeraktionär gefunden



Weiterhin sei bekannt geworden, dass die DWS neben Nippon Life einen zweiten Ankeraktionär habe gewinnen können. Das französische Fondshaus Tikehau Capital habe mitgeteilt, es habe DWS-Aktien für 250 Millionen Euro vorbörslich geordert. Dies würde einer Beteiligung von etwa drei bis vier Prozent entsprechen. Tikehau verwalte nicht einmal 14 Milliarden Euro, vorwiegend in alternativen Investments. Die DWS betreue rund 700 Milliarden Euro. Die Franzosen wollten eine mögliche Kooperation mit der DWS sondieren. Diese habe die Stärkung des Bereichs "alternative Investments" angekündigt und hier auch Zukäufe nicht ausgeschlossen.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.03.2018/ac/a/d)





