XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,901 EUR +1,46% (28.05.2020, 13:02)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,68 USD +5,72% (27.05.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank kenne dieser Tage nur eine Richtung: Nach oben. Was für eine Woche, mittlerweile stehe das Papier kurz vor dem Sprung über die Marke von 8 Euro. Auch der Gesamtmarkt haussiere seit Tagen. Rückenwind gebe der Vorschlag der EU-Kommission für einen europäischen Wiederaufbau-Fonds. Deutsche Bank-Chef, Christian Sewing, bremse allerdings die Euphorie.BlackRock-Chef, Larry Fink, und Deutsche Bank-Chef, Christian Sewing, würden vor zu viel Optimismus in der Coronakrise warnen. "Die Finanzmärkte gehen von sehr vielen guten Nachrichten aus", habe Fink am Mittwoch bei einer Veranstaltung mit Sewing gesagt. Im Moment würden die Märkte davon ausgehen, dass die Beschränkungen in der Coronakrise aufgehoben würden, es zu keiner zweiten oder dritten Welle der Pandemie komme und Medikamente gegen die Krankheit gefunden würden. Auch Sewing habe vor zu viel Zuversicht gemahnt und gesagt: "Es wird Rücksetzer geben."Die Aktie steige trotz der Warnungen weiter. Nachdem um den 19. Mai der Abwärtstrend vom Februar bei 6,30 Euro geknackt worden sei, kenne das Papier kein Halten mehr. Mehrere gleitende Durchschnitte seien überwunden worden, vor zwei Tagen sei dann die 200-Tage-Linie an der Reihe bei 6,94 Euro gewesen. Danach habe die Aktie den Turbo gezündet und sei bis knapp unter 8 Euro gesprintet. Fällt die Marke, dann liegt der nächste Widerstand bei 8,34 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 28.05.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,853 EUR -0,32% (28.05.2020, 13:17)