Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Christian Sewing zaubere einen aus dem Hut: Mitten in den radikalen Personalabbau bei Deutschlands führendem Finanzinstitut bringe er eine Personalie aufs Tableu, die überrasche. Michael Ilgner werde zum 1. März 2020 neues Vorstandsmitglied bei der angeschlagenen Bank. Sein Posten heute: Er sei Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe und habe mit Banken so viel zu tun wie Christian Sewing mit dem Management von Sportverbänden.Ilgner werde zum 1. März 2020 neuer Personalchef des Frankfurter Geldhauses. Die Deutsche Bank erhoffe sich von ihm Impulse in Sachen Talentförderung und Personalentwicklung. Damit hole sich das Institut mitten in ihrem radikalen Konzernumbau Know-how aus dem Sport. Sewing hoffe auf einen "frischen Blick" von außen. Ilgner sei "eine erfahrene Führungskraft" und habe "schon viele Talente entwickelt und Veränderungsprozesse gestaltet", so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2019)(Mit Material von dpa-AFX)