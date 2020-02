XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Börse feiere die Deutsche Bank: Nach den Zahlen am letzten Donnerstag habe der Finanztitel seine Aufwärtsbewegung seit dem Jahreswechsel fortgesetzt. Nach Jahren schlechter Nachrichten würden die Investoren jede noch so kleine positive Entwicklung aufsaugen. Anleger, die vor drei Wochen der Empfehlung des DER AKTIONÄR in Ausgabe 04/2020 gefolgt seien, könnten sich über satte Gewinne freuen. Wie empfohlen sollte die Deutsche Bank-Aktie aber nach den Zahlen jetzt verkauft werden. Das Kurspotenzial dürfte jetzt insgesamt begrenzt sein.Von 29 Analysten würden 14 zum Halten raten und 15 würden sich von dem DAX-Titel trennen. Nach Zahlen sei bisher kein Analyst auf die Käuferseite gewechselt. Anders als am Markt seien die Zahlen der Deutschen Bank von den Experten gemischt aufgenommen worden. Das durchschnittliche Kursziel auf Sicht von einem Jahr liege mit 6,94 Euro deutlich unter dem gegenwärtigen Aktienkurs.Die Anleger hätten Vorstandschef Christian Sewing für seinen Optimismus gefeiert. Ob er tatsächlich liefern könne, müsse sich aber erst im Laufe des Jahres zeigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: